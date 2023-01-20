Така схема постачання Україні боєприпасів не впливає на готовність американських сил захищати інтереси США.

У Пентагоні підтвердили, що Сполучені Штати передають Україні боєприпаси зі складів у Ізраїлі та Південній Кореї. Це дозволяє швидко забезпечити українських військових всім необхідним та не впливає на боєготовність американської армії.

"Ми достатньо регулярно постачаємо в Україну різні боєприпаси, матеріали, озброєння й обладнання. І частково, аби гарантувати, що ми можемо зробити це швидко, ми співпрацюємо з Республікою Корея й Ізраїлем, коли доходить до вилучення з наших складів (на території Південної Кореї та Ізраїлю – ред.)", – заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Сінгх наголосила, що така схема постачання Україні боєприпасів не впливає на готовність американських сил захищати інтереси США всередині країни і за кордоном.

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Допомога США Україні

Вашингтон має намір передати українській армії бойові броньовані машини Stryker, а також малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB (це поєднання авіабомби з ракетним двигуном).

Крім того, адміністрація президента США Джо Байдена направить $125 млн на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть Україні впоратися з ремонтом об'єктів енергоінфраструктури після російських ударів.

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