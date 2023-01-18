У USAID уточнили, що $125 млн будуть виділені в межах додаткового фінансування України.

Адміністрація президента США Джо Байдена направить $125 млн на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть Україні впоратися з ремонтом об'єктів енергоінфраструктури після російських ударів.

Про це заявила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, передає AP. Зокрема, гроші направлять на закупівлю резервного живлення для систем водопостачання та опалення Києва. Ця допомога також поповнить запаси газових турбін, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.

У USAID уточнили, що $125 млн будуть виділені в межах додаткового фінансування України, схваленого Конгресом у грудні 2022 року.

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Удари по об'єктах енергоінфраструктури

З жовтня 2022 року російські окупанти посилили удари по українській електромережі та інших об'єктах критичної інфраструктури, що призвело до дефіциту в енергосистемі України та масових відключень світла.

Попередня допомога USAID передбачала надання 1415 генераторів для шкіл та лікарень по всій Україні.

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