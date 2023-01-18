Пентагон також звернувся до Південної Кореї з проханням передати Україні боєприпаси з американських запасів.

На сьогодні менше половини артснарядів США, що постачається українській армії, надійшла із запасів в Ізраїлі та Південної Кореї, розповів The New York Times високопоставлений американський чиновник.

ЗСУ використовують близько 90 тисяч снарядів на місяць, що приблизно удвічі перевищує обсяг їхнього виробництва у США і країнах Європи. Вашингтон звернувся до Ізраїлю з проханням передати Україні снаряди з американських складів, поки промисловість США наростить їхнє виробництво.

Ізраїльські офіційні особи висловили стурбованість такою пропозицією Пентагону, але все ж погодилися надати Києву близько 300 тисяч 155-мм снарядів - почасти тому, що боєприпаси були американською власністю.

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Вказується, що Ізраїль не змінив своєї політики не постачати Україні летальну зброю, а радше приєднався до рішення Америки використовувати власні боєприпаси на свій розсуд.

Запас американської військової техніки та боєприпасів в Ізраїлі бере свій початок під час арабо-ізраїльської війни 1973 року, коли Сполучені Штати перекинули зброю для поповнення запасів ізраїльських сил.

Після війни США створили склади в Ізраїлі, щоб на них можна було покластися, якщо вони знову потраплять у кризу. Стратегічний меморандум, підписаний між двома країнами в 1980-х роках, проклав шлях до "завчасного розміщення" арсеналів Пентагону в Ізраїлі.

Минулого року Пентагон також звернувся до Південної Кореї з проханням передати Україні боєприпаси з американських запасів.

За словами високопоставленого американського чиновника, південнокорейці були більш відкриті, ніж ізраїльтяни, співпрацювати зі Сполученими Штатами у використанні запасів. Але вони також виступали проти доставки снарядів безпосередньо в Україну, хоча і з різних причин, сказав чиновник. Уряд Південної Кореї не хотів, щоб артснаряди з маркуванням R.O.K. (Республіка Корея) з'явилися в Україні в порушення південнокорейських правил експорту зброї.

Був досягнутий компроміс: артилерійські снаряди з корейських запасів будуть відправлені для поповнення американських запасів в інших місцях.

Позиція Ізраїлю щодо постачання Україні озброєння

Ізраїль ввів майже повне ембарго на продаж зброї Україні, побоюючись, що Росія може вжити заходів у відповідь, використовуючи свої сили в Сирії, щоб обмежити ізраїльські авіаудари по іранських силах і силам "Хезболли".

Однак у Києві все ж сподіваються, що Ізраїль "проявить прагматизм". 13 січня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що триває робота щодо передачі ізраїльських технологій.

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