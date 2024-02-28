Команда Навального закликала охочих приходити на похорон заздалегідь.

Похорон російського опозиційного політика Олексія Навального намічений на 1 березня в Москві.

Прес-секретар покійного політика Кіра Ярмиш повідомила, що відспівування Навального пройде в церкві ікони Божої Матері "Утамуй мої печалі" в Мар'їно 1 березня о 14:00 (13:00 за Києвом), а поховають його на Борисовському кладовищі.

Команда Навального закликала охочих приходити на похорон заздалегідь.

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Директор "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов розповів, як російська влада заважала організувати похорон Навального. За його словами, прихильники опозиціонера хотіли поховати його 29 лютого, проте всі зали для прощання відмовляли їм, деякі - в останній момент. Жданов припустив, що це пов'язано із запланованим на 29 лютого зверненням російського президента Володимира Путіна до Федеральних зборів.

Смерть Навального

Про смерть Навального стало відомо 16 лютого. Версія Федеральної служби виконання покарань РФ полягала в тому, що опозиціонеру нібито стало зле після прогулянки. У колонії, де відбував покарання політик, стверджували, що медики намагалися врятувати його.

Днями голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов сказав, що Навальний помер природною смертю. Він сказав, що у того відірвався тромб. "Я вас можу розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це те, що ми знаємо", - сказав Буданов.

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