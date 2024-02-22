За словами Людмили Навальної, їй показали тіло сина, втім, "шантажують і ставлять умови".

Мати російського опозиційного політика Олексія Навального розповіла, що слідчі показали їй тіло сина, але вимагають поховати його таємно. Відповідний ролик Людмила Навальна розповсюдила в мережі.

За її словами, напередодні слідчі таємно відвезли її до моргу, де показали тіло сина, при цьому вони стверджують, що мають відому причину його смерті, у них готові всі медичні та юридичні документи, які вона бачила, а медичне свідоцтво про смерть вона підписувала.

"За законом вони повинні мені одразу віддати тіло Олексія, але вони не зробили це досі. Натомість вони шантажують мене, ставлять мені умови, де, коли і як має бути похований Олексій. Це незаконно. При мені їм приходять накази, чи то з Кремля, чи то з Центрального апарату Слідчого комітету. Вони хочуть, щоби це було зроблено таємно, без прощання. Вони хочуть привезти мене на околицю цвинтаря до свіжої могили і сказати: "Ось тут лежить ваш син". Я на це не погоджуюся", - розповіла Людмила Навальна.

Вона також зазначила, що російські правоохоронці їй погрожують.

"Дивлячись мені в очі, вони кажуть, що якщо я не погоджуся на таємні похорони, вони щось зроблять із тілом мого сина. Слідчий Воропаєв відкрито мені сказав, що час працює не на вас, труп розкладається. Я не хочу особливих умов, лише хочу, щоб усе було зроблено за законом. Я вимагаю віддати мені тіло сина негайно", - додала мати Навального.

Смерть Олексія Навального

16 лютого стало відомо, що у російській колонії помер Олексій Навальний.

Як повідомили у Федеральній службі виконання покарань РФ, політику раптово стало погано після прогулянки. Медики не змогли його реанімувати.

Згодом прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Захід у "шалених заявах" із приводу смерті Навального.

За його словами, жодних доказів проти Росії з приводу смерті політика немає.

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