Зеленський хоче, щоб Трамп розкрив йому своє бачення завершення війни

Наступного тижня Зеленський під час візиту до США планує провести окремі зустрічі з Дональдом Трампом і Камалою Гарріс.

Президент України Володимир Зеленський прагне дізнатися про бачення завершення війни від кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

"Щодо Дональда Трампа, авжеж, я хочу зрозуміти, як він це бачить", - наголосив Зеленський, відповідаючи на питання про те, чи хоче дізнатися від Трампа деталі про його план завершення війни.

Окремо Зеленський сказав, що не бачив стратегічний звіт президента США Джо Байдена про війну, поданий ним до Конгресу США.

Зеленський готовий із задоволенням дізнатися деталі цього звіту, якщо Байден поділиться цією інформацією.

"Що стосується нашого плану, ви знаєте, вчора мені журналіст поставив одне запитання і сказав: а що буде, якщо президент Байден не підтримає ваш план? Чи є у вас план "Б"? І

Я абсолютно відверто відповів: а ми вже в плані "Б". Ми в ньому живемо і боремося. У нас ніколи не було плану "А". Бо план "А" був, щоб не допустити повномаштабне вторгнення", - сказав Зеленський.

За його словами, план "А" стосувався того, щоби посилити Україну зброєю і превентивно запровадити санкції проти Росії, аби "вона боялася навіть думки про повномаштабне вторгнення".

Як відомо, наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки. Глава держави виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою.

При цьому, на полях Генасамблеї Президент проведе двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Зокремв, Зеленський зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом і представить йому План перемоги. Глава Української держави розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи.

Також, Зеленський планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м президентом США Дональдом Трампом.

План Трампа щодо закінчення війни в Україні

12 вересня кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс розповів, яким бачить план Трампа щодо завершення війни в Україні.

За його словами, мирне врегулювання "матиме приблизно такий самий вигляд, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб РФ не вторглася знову".

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, таке вкидання було перевіркою реакції. Він висловив думку, що це етап спроб і помилок команди Трампа, у якої реального плану, "як можна судити, - немає".

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