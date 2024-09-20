Йдеться про необхідні рішення, які мають схвалити партнери України, і зокрема, Сполучені Штати.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що графік Плану перемоги, який наступного тижня буде прелставлений під час поїздки до Сполучених Штатів Америки, розрахований на схввлення швидких рішень союзниками України у жовтні-грудні.

Як передає кореспондент УНАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Зеленський зазначив, що має намір бути послідовною людиною і всі деталі плану перемоги буде обговорювати з президентом США Джо Байденом.

"Тому що, у більшості своїй, рішення щодо плану залежать саме від нього. Також і від інших союзників. Але, там є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів", - наголосив Зеленський.

Президент України дуже сподівається, що Байден підтримає цей план.

"Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні статися, починаючи з жовтня до грудня місяця, і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює", - наголосив Зеленський.

Глава держави уточнив, що це йдеться про графік початку підтримки плану перемоги.

"План перемоги" Зеленського

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом планує представити йому план перемоги України. До нього входять чотири основні пункти і ще один, який буде потрібен після війни.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати вже ознайомилися з планом президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни і вважають, що "він може спрацювати".

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що "План перемоги" України - це чітке розуміння того, що означає сучасна війна. Він містить блоки загальних положень.

Вас також можуть зацікавити новини: