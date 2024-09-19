Трамп заявив, що "імовірно" зустрінеться Зеленським, коли український президент перебуватиме у США.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп натякнув на можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Як пише Reuters, Трамп заявив, що "імовірно" зустрінеться Зеленським наступного тижня, коли український лідер перебуватиме у США, щоб виступити на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, присвяченому війні Росії проти України.

"Напевно, так", – сказав Трамп у відповідь на запитання журналіста про те, чи зустрінеться він з українським лідером.

Інших подробиць кандидат на другий термін у ролі президента США не надав.

Дональд Трамп і Україна

Дональд Трамп неодноразово робив суперечливі заяви про війну в Україні. До прикладу, він стверджує, що якби був президентом під час початку повномасштабного вторгнення, Росія не напала б на Україну. Він також говорив, що нібито може завершити російсько-українську війну упродовж 24 годин.

Потенційне переобрання Трампа президентом США викликає занепокоєння серед союзників України на Заході – кандидат від республіканців може значно скоротити або взагалі припинити підтримку України. Такі заяви неодноразово лунали у ЗМІ.

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