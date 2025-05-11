Зеленський і Макрон особисто телефонують один одному через WhatsApp і Signal.

Президент України Володимир Зеленський і французький очільник Еммануель Макрон стали не просто союзниками, а близькими друзями, і часто телефонують один одному напряму. Про це пише The New York Times, зазначаючи, що стосунки між двома лідерами виходять за рамки стратегічного партнерства через війну між Росією та Україною.

"У них рідкісні стосунки довіри і відповідальності", - зазначила ексзаступник дипломатичного радника Макрона Еліс Руфо.

Як пише видання, Макрон і Зеленський не зв'язуються один з одним через дипломатичні канали, а дзвонять один одному безпосередньо - по захищених лініях, WhatsApp і Signal. Їхні розмови часто мають чітку мету, але іноді вони телефонують один одному, просто щоб поділитися ідеями або висловити занепокоєння. Зокрема, Макрон телефонував Зеленському після жорстокого російського удару по Кривому Рогу, який забрав 19 життів.

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Початок відносин

Видання нагадує, що ще під час передвиборчої кампанії Зеленського Макрон прийняв його в Єлисейському палаці в Парижі - рідкісне запрошення для будь-якого кандидата. З цього часу між ними почала формуватися особлива "фронтова солідарність".

"Макрону сподобалася історія Зеленського, несподіваного президента, тому що Макрон теж був несподіваним президентом. Вони обидва були аутсайдерами, на яких люди не робили ставки", - сказала колишній міністр закордонних справ Наталі Луазо.

Як зазначає NYT, обидва лідери народилися з різницею в один місяць і їх об'єднує особистий стиль - прямий, енергійний і рішучий.

Водночас період після початку вторгнення Росії став "найнижчою точкою" у відносинах двох лідерів. Макрона критикували в Україні за обережну позицію, заклики не принижувати Росію і повільні поставки зброї. Українські військові навіть перетворили його ім'я на дієслово - "макронити", що означає "багато говорити, але мало діяти".

Однак після візиту Макрона до Ірпеня влітку 2022 року, де він особисто побачив наслідки російської агресії, у його ставленні відбувся перелом - він перестав спілкуватися з Путіним і публічно визнав помилковість недооцінки загрози Росії.

Не просто друг, а стратег

Водночас, на думку опитаних чиновників, Макрон довів свою цінність Зеленському, звівши його з іншими лідерами, включно з Трампом, і ввівши табуйовані ідеї в обговорення війни (у лютому він висунув ідею про те, щоб Європа ввела війська в Україну для забезпечення припинення вогню).

Після невдалого візиту Зеленського до Вашингтона в лютому саме Макрон допоміг налагодити відносини з Трампом. У грудні 2024 р. він організував їхню особисту зустріч під час відкриття собору Нотр-Дам у Парижі.

"Макрон не просто друг - він стратег. Він допомагає Зеленському доносити свої позиції до західних лідерів, зокрема Трампа", - каже експерт із французької зовнішньої політики Рим Момтаз.

Як заявляють дипломати, останніми місяцями зміст розмов між Зеленським і Макроном змінився. Замість військових поставок вони тепер обговорюють плани припинення вогню - як на полі бою, так і з Білим домом:

"Макрон регулярно отримує інформацію про перебіг війни від своєї армії і розвідувальних служб, і в телефонних розмовах із Зеленським він детально обговорює поле бою - аж до назв прифронтових міст і сіл".

"Еммануель - експерт з війни", - сказав раніше Зеленський французькому філософу Бернару-Анрі Леві.

При цьому, за словами Леві, між Зеленським і Макроном є "братерство душ і зброї".

"Для Зеленського Макрон став не просто союзником - він став другом", - резюмував він.

Заяви Макрона про війну в Україні

Президент Франції під час свого візиту разом із європейськими колегами до Києва 10 травня заявив, що справедливий і довготривалий мир в Україні починається з повного і безумовного припинення вогню. Він також зазначив, що перед обличчям російської агресії відповідь має бути колективною.

Він також заявив, що запропоноване під час зустрічі 30-денне перемир'я в Україні контролюватимуть США за участю Європи.

При цьому, якщо Росія не погодиться на перемир'я, то, заявив Макрон, "ми готові відповісти рішуче, разом з усіма європейцями і в тісній координації зі Сполученими Штатами".

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