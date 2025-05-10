Якщо Москва блокуватиме мирні ініціативи, то європейці разом зі Сполученими Штатами посилять тиск на Росію, наголосив президент Франції.

Президент Франції Емманюель Макрон під час свого візиту разом із європейськими колегами в Київ 10 травня заявив, що справедливий і тривалий мир в Україні починається з повного і безумовного припинення вогню. Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

"Повернувшись до Києва, моя перша думка - про українців. Понад три роки ви чините опір із гідною захоплення мужністю. За свою землю. За свою свободу. За Європу. Тому що так, на кону безпека нашого континенту", - зазначив Макрон.

Він також відмітив, що перед обличчям російської агресії відповідь має бути колективною. Тому цю поїздку він здійснює разом із Німеччиною, Польщею та Великою Британією.

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Президент Франції наголосив, що під час свого візиту до української столиці він привіз три повідомлення:

Мир

"Справедливий і тривалий мир починається з повного і безумовного припинення вогню. Це пропозиція, яку ми висунули разом зі Сполученими Штатами. Україна прийняла її 11 березня. Росія, з іншого боку, вагається, ставить умови, тягне час і продовжує свою загарбницьку війну", - зазначив президент Франції.

За його словами, якщо Москва продовжуватиме блокування мирної ініціативи, то європейці в тісній координації зі Сполученими Штатами посилять тиск на Росію. Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок.

Суверенітет України

"Мирна угода, яка буде укладена, повинна гарантувати безпеку. Це те, над чим ми працювали на зустрічах у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві. Ми рухаємося вперед разом", - повідомив Макрон.

Майбутнє

"Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна - це наш горизонт. Історія спостерігає за нами", - додав президент Франції.

Іноземні гості в Україні - що відомо

10 травня в столицю України прибули іноземні лідери — президент Франції Емманюель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі – Кір Стармер і Дональд Туск.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в столиці України раді вітати коаліцію рішучих. За його словами, сторони мають багато роботи та чимало тем для обговорення.

"Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню", - зазначив Єрмак.

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