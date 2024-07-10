Як вважає генеральний секретар Альянсу, після війни членство України в НАТО буде найкращою гарантією, що війна дійсно припинилася.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг натякнув, що членству України в Альянсі має передувати припинення війни. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав під час виступу на Публічному форумі НАТО в рамках саміту Альянсу у Вашингтоні.

Генеральний секретар сказав, що не може назвати дату, коли Україна набуде членства в НАТО, але це станеться тоді, коли з'явиться консенсус серед членів НАТО щодо вступу України і буде оформлено відповідне запрошення щодо приєднання.

"Але я можу сказати, що коли припиняться бойові дії в Україні, ми повинні пересвідчитися, що це дійсно закінчення", - сказав Столтенберг.

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За його словами, увесь час до цього спостерігалася тенденція повторення агресії.

Зокрема, коли спочатку Росія анексувала Крим, в НАТО сказали, що це було неприйнятно, але Росія через деякий час почала війну на сході Донбасу. Потім було погоджену першу Мінську домовленість з делімітацією лінії припинення вогню, яка була порушена, бо Росія відсунула лінію фронту далі на захід у 2014 році. Опісля було погоджено другу Мінську домовленість, але Росія вичікувала сім років, аби перейти до повномаштабного вторгнення у 2022 році.

"Ми побачили тенденцію, коли вони (росіяни - УНІАН) захоплювали частини України. Тож, якщо тепер буде новий режим припинення вогню, нова домовленість - тоді ми повинні бути на 100% впевнені, що цьому це закінчується", - сказав Столтенберг.

У цьому зв'язку, він сказав, що коли бойові дії припиняться, треба забезпечити, аби Україна мала спроможності стримувати майбутню агресію Росію і Україні потрібні безпекові гарантії.

Такою найкращою безпековою гарантією він вважає статтю 5 Вашингтонського договору про заснування НАТО, у якій сказано, що напад на одного союзника означатиме напад на увесь Альянс.

Тому, як вважає генеральний секретар Альянсу, після війни членство України в НАТО буде найкращою гарантією, що війна дійсно припинилася.

"Звісно, найкращою безпековою гарантією буде стаття 5 (Вашингтонського договору - УНІАН). З цієї причини, я вірю, спосіб, аби пересвідчитися, що (бойові дії) припинені - насправді полягатиме у членстві в НАТО", - наголосив Столтенберг.

Вступ України в НАТО

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Україна стане членом Альянсу, але зарано казати, коли це відбудеться.

"Я очікую, що союзники погодять суттєвий пакет, який складатиметься з п'яти елементів", - сказав він.

Зокрема, один з цих елементів - це командна структура НАТО з метою надання безпекової допомоги і забезпечення військової підготовки для України.

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