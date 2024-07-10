Він також обіцяє знайти для української армії "десятки" тактичних систем протиповітряної оборони.

НАТО готове надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони для захисту від російських атак.

Про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса і президента України Володимира Зеленського, опублікованій на сайті Білого дому.

"Сьогодні ми оголошуємо, що колективно надаємо Україні додаткові стратегічні системи ППО, включно з батареями Patriot, переданими США, Німеччиною та Румунією, компонентами Patriot від Нідерландів та інших партнерів, і додатковою системою SAMP-T від Італії. Ці п'ять стратегічних систем ППО допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів", - йдеться в заяві. Відео дня

Зазначається, що союзники працюють над тим, щоб цього року оголосити про постачання Україні додаткових стратегічних систем ППО. Також найближчими місяцями США і партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем, включно з NASAMS, HAWKs, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і системи Gepard.

ППО для України

Зазначимо, що Байден говорить про системи Patriot, які Україні вже пообіцяли Німеччина, Румунія та Нідерланди. Також нещодавно Італія анонсувала передачу системи SAMP/T.

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