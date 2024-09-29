Потенційний віцепрезидент США від республіканців згадав про візит Зеленського на завод боєприпасів.

Після зустрічі експрезидента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс розкритикував президента України під час передвиборчої поїздки до Пенсильванії, пише The New York Times.

Під час свого виступу в Ньютауні на наступний день після візиту Зеленського Венс заявив, що президент України відвідав завод з виробництва боєприпасів у Скрентоні разом з губернатором штату, демократом Джошем Шапіро.

"Він приїхав на передвиборчу кампанію з демократичним керівництвом цієї країни. Ми витратили 200 мільярдів доларів на Україну. Знаєте, що я хотів би, щоб Зеленський зробив, коли приїде до Сполучених Штатів Америки? Подякував би жителям Пенсильванії і всім іншим", - наголосив потенційний віцепрезидент США від республіканців.

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Водночас у NYT наголосили, що насправді Зеленський використав свій візит на завод, аби подякувати США та робітникам у Скрентоні за виробництво артилерійських снарядів для підтримки України. Під час візиту глава держави звернувся до 400 робітників заводу та заявив, що вони "врятували мільйони українців".

На своїй сторінці у соцмережі X Зеленський додав, що "саме в таких місцях, як це, можна по-справжньому відчути, що демократичний світ може перемогти".

Зустріч Зеленського і Трампа - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Під час зустрічі глава держави представив американському політику план перемоги у війні з Росією.

Також Трамп пообіцяв в разі перемоги на виборах "щось напрацювати" з метою завершення війни між Україною і Росією ще до своєї інавгурації. За його словами, він має гарні відносини з Зеленським, але також добре ладнає з російським диктатором Володимиром Путіним.

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