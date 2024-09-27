Кандидат від республіканців вважає, що зможе вирішити дуже швидко питання припниення війни.

Кандидат у президента США від Республіканської партії Дональд Трамп обіцяє в разі перемоги на виборах "щось напрацювати" з метою завершення війни між Україною і Росією ще до своєї інавгурації, яка має відбутися у 20-х числах січня 2025 року. Про це Трамп сказав на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Трамп, нагадав, що наразі в Америці відбуваються виборчі перегони і до дня голосування залишилось близько 37 днів. За словами Трампа, він лідирує в опитуваннях громадської думки, але ще треба дочекатися, яким буде результат виборів. Він сподівається, що у нього вийде перемогти.

Водночас, як сказав Трамп, у разі перемоги, "ми збираємося працювати з обома сторонами, аби спробувати це владнати і щоби це спрацювало". "Це має припинитися в певний момент", - сказав Трамп про закінчення війни в Україні.

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Трамп наголосив, що має гарні відносини з Зеленський, але також має гарні відносини з російським президентом Володимиром Путіним.

"Я думаю, що якщо ми виграємо [вибори], ми збираємося вирішити це (припинити війну) дуже швидко", - наголосив Трамп.

При цьому Трамп, не називаючи ім'я своєї опонентки від демократів Камали Гарріс, висловив переконання, що Україна ніякої перемоги у війні не отримає, "якщо виграє інша сторона" на виборах в США.

"Ми сядемо і обговоримо це. Якщо ми отримаємо перемогу, я думаю, що задовго до 20 січня - до того, як я стану президентом 20 січня, задовго до цього, я думаю, що ми зможемо щось напрацювати, що буде добрим для обох [воюючих] сторін", - наголосив Трамп.

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