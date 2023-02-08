Раніше журналісти вже повідомляли про ймовірну участь Зеленського в саміті. Тепер інформацію щодо цього доповнили нові джерела.

Президент України Володимир Зеленський може попрямувати до Брюселлю та взяти участь у саміті ЄС одразу після відвідин Лондону.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела. Наступний саміт ЄС запланований на 9-10 лютого. Він зазначив, що Зеленський може взяти участь у саміті після виступу у парламенті ЄС.

"Президент України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту в Брюсселі завтра до полудня на короткій 1-годинній сесії, а потім відвідати саміт ЄС після цього" - написав він.

Приїзд Зеленського до Великої Британії - основні події

Нагадаємо, що сьогодні президент Україні Володимир Зеленський приїхав з візитом до Великої Британії та провів зустріч с чинним главою уряду Ріші Сунаком.

Вже о 15:00 за київським часом Зеленський виступить з промовою перед британськими парламентарями. Також очікується особиста аудієнція президента з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ та зустріч с главою Міноборони Беном Воллесом.

ЗМІ повідомляють, що в рамках візиту Зеленського Ріші Сунак оголосить про розширення навчальної програми українських військових та про надання озброєння Києву.

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