Український лідер зустрінеться також з королем Чарльзом III.

Президент України Володимир Зеленський приземлився у британському аеропорту Станстед. Він прибув на літаку Королівських Військово-повітряних сил.

Його зустрів прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Відповідне фото з'явилось на сторінці facebook британського політика.

Як повідомляє Sky News, Зеленський проведе переговори з Сунаком на Даунінг-стріт, а після цього о 15:00 за київським часом виступить у парламенті. Крім того, Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльзом ІІІ проведе аудієнцію з Зеленським у королівській резиденції сьогодні вдень.

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Зеленський вже прокоментував свій візит до Лондона, подякувавши Британії за підтримку у війні.

"Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію", - написав він.

Візит Зеленського у Британію

Як раніше повідомляв УНІАН, український лідер зустрінеться з міністром оборони Беном Воллесом та іншими високопоставленими чиновниками Міноборони.

Очікується, що сьогодні Сунак оголосить про розширення навчальної програми українських військових та про надання озброєння Києву.

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