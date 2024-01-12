Західні журналісти розшифрували таємницю нового світшоту українського лідера.

Президент України Володимир Зеленський надіслав таємний сигнал російському диктатору Володимиру Путіну під час візиту в Естонію.

Як повідомляє BILD, Зеленський прийшов на зустріч з прем'єр-міністром Каєю Каллас у світшоті з кординатами 48.3794° та 31.1656°.

Це координати села Добровеличківка у Кіровоградській області України. Там розташований географічний центр країни в офіційно визнаних межах 1991 року. У селі встановлено пам'ятний знак на місці, де сходяться українські паралелі та меридіани.

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"Цим Зеленський сигналізує, що відмовляється від будь-яких територіальних поступок і не збирається визнавати жодних змін меж своєї країни", - пише видання.

Візит Зеленського до Естонії

Як повідомляв УНІАН, Естонія не збирається зупинятися у наданні допомоги України і у період до 2027 року має намір збільшити підтримку України до 1,2 млрд євро. Зокрема, у період 2024-2027 років буде надавати Україні 0,25% від національного оборонного бюджету.

Президент Естонії Алар Каріс висловив бачення, що Україна не стане членом НАТО наступного дня після закінчення війни, однак це точно відбудеться.

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