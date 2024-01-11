Президент також відреагував на критичні заяви губернатора Флориди Рона ДеСантіса щодо надання допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 70% американських коштів на зброю для України залишились в США. Вони були спрямовані саме на оборонне виробництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з представниками балтійських медіа у Ризі. Він також відреагував на критичні заяви губернатора Флориди Рона ДеСантіса щодо надання допомоги Україні.

"ДеСантіс може змінити свою позицію і давати мільйони на наших військових. Але він і такі як він відмовилися допомагати нашим військовим із заробітною платою, і сказали, що це питання суто України. Можна гучно говорити про те, що ми захищаємо спільні цінності, захищаємо демократію, а потім казати: на військових ми не можемо, бо ми країна НАТО, і ми не можемо підтримувати війну", – сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що ці гроші давали не на заробітну плату військових. Україні була потрібна допомога з бюджетом, а у бюджеті розподіляється, куди ці гроші йдуть.

"ДеСантіс повинен знати. Він людина молода і напевно він ще не розуміє, що таке підтримувати пенсіонерів у час війни. Але більшість грошей, які нам давали Сполучені Штати Америки на зброю – це мільярди, і я їм дуже вдячний – двопартійній підтримці і президенту Байдену, але більше 70% цих грошей залишилось у Сполучених Штатах Америки. І це знають люди, які нам допомагали цією зброєю, бо вона не безкоштовна. І ці гроші отримували підприємства Сполучених Штатів Америки. І ці гроші отримували там люди. І я думаю, що американські пенсіонери також. А коли ДеСантіс стане пенсіонером, а ми переможемо у цій війні, я також йому особисто допоможу фінансовою вдячністю за те, що нам Сполучені Штати допомагали нашим пенсіонерам", –наголосив Зеленський.

Позиція ДеСантіста щодо допомоги Україні

Як повідомляє видання The New York Times, нещодавно під час теледебатів між представниками Республіканської партії Ніккі Гейлі і Роном ДеСантісом, які змагаються за право на висування в кандидати на посаду президента США, відбулася словесна суперечка через допомогу Україні.

Зокрема, Гейлі сказала, що американська допомога для України була необхідною для запобігання появи більш ширшого конфлікту, коли Де Сантіс заявив, що не хоче, аби США були втягнуті у війну без розуміння чіткого її завершення.

Раніше в інтер'ю проросійськи налаштованому ведучому телеканалу Fox News Такеру Карлсону, який неодноразово образливо висловлювався на адресу українського народу і президента України Володимира Зеленського, республіканець і можливий кандидат у президенти США на виборах 2024 року Рон ДеСантіс відзначився низкою скандальних заяв про Україну.

Нинішній губернатор Флориди назвав війну "територіальною суперечкою", а також розкритикував президента США Байдена за те, що він занадто багато робить для України. При цьому Україна, за його словами, не є "життєво важливим" інтересом США.

Низка ключових сенаторів-республіканців розкритикували подібні висловлювання і висловили незгоду з позицією ДеСантіса про важливість України для США і його формулюванням щодо війни Росії проти України.

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