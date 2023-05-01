Український чиновник заявив, що Києву нічого про це не відомо.

Україні нічого не відомо про "миротворчу місію" Ватикану, спрямовану на припинення війни.

У коментарі CNN анонімний чиновник, близький до канцелярії українського президента Володимира Зеленського, спростував заяви Папи Римського про те, що зараз Ватикан бере участь в якійсь "місії", спрямованій на врегулювання війни.

"Президент Зеленський не давав згоди ні на які подібні обговорення від імені України. Якщо переговори і ведуться, то без нашого відома і нашого благословення", - сказав він журналістам.

Відео дня

Роль Ватикану в переговорах: що відомо

Як повідомляв УНІАН, восени Папа Римський Франциск заявив, що сприяв великому обміну військовополоненими між Україною та Росією.

Нещодавно він відвідав Угорщину, де зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Понтифіка неодноразово запрошували відвідати Україну, проте він сказав, що готовий приїхати до Києва тільки, якщо також поїде до Москви.

Повертаючись з Угорщини, він сказав журналістам, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, яка може покласти край війні. Деталі він обіцяв розповісти після того, як її оприлюднять.

Вас також можуть зацікавити новини: