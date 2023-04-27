Прем'єр-міністр запросив Папу Франциска до України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з Папою Римським Франциском закликав Ватикан долучитися до реалізації української формули миру.

"У Ватикані зустрівся з Його Святістю, Папою Франциском. Розповів, як українці щодня вимушені боротися за свої життя у війні, яку розв’язала Росія. Ми цінуємо зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни, і вважаємо, що найкращий шлях до миру — це формула президента України Володимира Зеленського. Сподіваємось, Ватикан долучиться до її реалізації, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни", - зазначив очільник уряду повідомив у Telegram.

За словами Шмигаля, він передав Папі Франциску фотоальбом про злочини Росії у Бучі, Бородянці й інших містах України.

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"Цей альбом наочно демонструє ненависть і жорстокість агресора, які він приніс на українські землі. Подякував Його Святості за гуманітарну допомогу, а також за лікування у ватиканському госпіталі українських дітей, які постраждали від російської агресії. Запросив Папу Франциска в Україну. Будемо раді вітати понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі", - заявив прем'єр.

"Формула миру" України - що відомо

У листопаді 2022 року в Індонезії відбувся саміт G20. На саміті президент Володимир Зеленський представив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її.

За словами президента України, кожен з 10 пунктів формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

12 грудня 2022 року під час виступу на саміті G7 Зеленський назвав три кроки, необхідні для прискорення настання миру. Це, за словами президента, надання Україні сучасного озброєння для захисту, збереження фінансової, енергетичної та соціальної стабільності, а також нові дипломатичні заходи для звільнення всіх українських полонених і територій.

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