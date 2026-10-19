Трамп звинуватив Зеленського у відсутності бажання завершувати війну

Президент США вказав, що Україна втратила "океани та моря" та перебуває в руїнах.

Очільник Білого дому Дональд Трамп висловив думку, що президент України Володимир Зеленський не хоче закінчувати війну й, можливо, ніколи цього не хотів. Про це йдеться в його дописі в соцмережі Truth Social.

"Зеленському байдуже. І, відверто кажучи, з огляду на всі ті гроші, які йому щедро надає Європа і які раніше дав йому шахрай Джо Байден, він не хоче закінчувати цю війну і, ймовірно, ніколи не хотів", - йдеться в його повідомленні.

Трамп вважає, що ще два роки тому Зеленський міг укласти вигіднішу угоду. Примітно, що за його словами, Україна втратила "моря та океани":

Відео дня

"Два роки тому він міг укласти вигіднішу угоду, ніж зараз. Його країна лежить у руїнах, значна частина території втрачена, він позбувся океанів і морів, а чоловіче населення скоротилося, було поранено та/або загинуло. Я хочу, щоб ця війна закінчилася!".

Президент США звинуватив Зеленського в тому, що Україна продовжує завдавати ударів по НПЗ Росії, тоді як він закликав цього не робити.

"Зеленський обирає цілями нафтопереробні заводи в Росії, які виробляють дизельне паливо, знаючи, що ці атаки завдають серйозної шкоди світовим ринкам дизельного палива, зокрема у США. Фермери, власники ранчо та різноманітні підприємства сильно страждають від цього, але Росія, тим не менш, постачає світові мільйони барелів дизельного палива за низькою ціною", - додав він.

Очільник Білого дому пояснив, що не хоче наразі підписувати нові санкції проти Росії, оскільки це, на його думку, може стати причиною, чому Москва вирішить відмовитися від мирних переговорів.

"Ми досягаємо значного прогресу, зокрема в поточних переговорах щодо заручників. Підписання цього документа зараз відштовхне Росію від переговорного столу. Я можу підписати його пізніше або в будь-який момент, коли захочу", - вказав Трамп.

Зеленський та Трамп: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Зеленського, США вжили заходів, щоб спробувати змусити Київ капітулювати. При цьому, президент України додав, що не хоче думати, що американські партнери вважають, що війну можна завершити швидше за рахунок його країни. Це стало причиною загострення конфлікту з президентом США, який триває вже тиждень. Зеленський додав, що відносини зі США можуть покращитися після проміжних виборів у США.

Також ми писали, що Трамп заявляв, що Україні потрібен інший президент, який погодиться "укласти угоду". Зеленського він звинуватив в намаганні створити проблеми для світу через атаки по НПЗ РФ. Президент США висловив думку, що у Зеленського начебто було "багато-багато" можливостей завершити війну з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: