Якщо США не допомагатимуть Україні, то це матиме негативний вплив, додав президент.

Якщо президентом Сполучених Штатів Америки буде обрано Дональда Трампа, то політика США щодо України може змінитися. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції, відповідаючи на запитання чи зможе він переконати Трампа, якщо той виступатиме за заморозку війни в Україні і зменшення допомоги.

"Я думаю, що в нього точно буде інша політика. Він інша людина, якщо він буде президентом США – не нам, а їх народові обирати собі президента – я не думаю, що політика США зміниться до України", – підкреслив Зеленський.

За його словами, необхідно тверезо дивитися на те, що лідер країни має вплив, як будь-який лідер на своє суспільство, особливо після обрання. Він зазначив, що якщо політика щодо України буде іншою, більш "холоднішою, більш внутрішньою", тобто пріоритет буде робитися на внутрішні питання, то це дуже сильно вплине на хід війни в Україні.

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"Якщо одна потужна деталь випадає, то механізм починає сипатися. І тому, якщо ми дамо можливість випасти з платформи допомоги лідерові цієї допомоги США, то це точно буде мати вплив – і точно не позитивний – на допомогу з Європи", – наголосив президент України.

Прес-конференція Зеленського: інші заяви

У вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський проводить прес-конференцію за підсумками 2023 року. Зокрема, він прокоментував перспективи вступу України до НАТО. За словами президента, Україну поки не запрошують до Альянсу.

Крім того, він повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 400 тисяч осіб. Водночас президент наголосив, що не стане підписувати закон, де буде передбачена мобілізація жінок, у разі його ухвалення Верховною Радою.

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