Трамп досягне свого, замінивши людей на важливих посадах в Пентагоні, ЦРУ і Держдепі.

Якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах 2024-го року, то він, найімовірніше, повністю змінить політику щодо війни в Україні, торгівлі з Китаєм і членства в НАТО, повідомляє Reuters з посиланням на два десятки чиновників, пов'язаних з 45-м президентом США.

Агентство зазначає, що Трамп досягне свого, замінивши людей на важливих посадах в Пентагоні, ЦРУ і Держдепі.

За словами помічників і дипломатів, цей результат дозволить Трампу внести радикальні зміни в позицію США з різних питань, від війни в Україні до торгівлі з Китаєм, а також у федеральні інститути, які реалізують, а іноді і обмежують, зовнішню політику.

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"Це дасть Трампу більше свободи, ніж в його Перше президентство, для проведення ізоляціоністської політики і виконання примх", - пишуть журналісти.

За словами восьми європейських дипломатів, з якими говорив Reuters, є сумніви щодо готовності Трампа виконувати зобов'язання Вашингтона щодо захисту союзників та сильний страх, що він припинить фінансову підтримку України.

Натомість у відносинах з Китаєм, напевно, варто очікувати як мінімум розв'язання нової торгової війни. Трамп вже обіцяв під час свого другого терміну скасувати режим найбільшого сприяння, що знижує бар'єри, у торгівлі з Китаєм.

Дональд Трамп - його президентство

В останні дні президентства Дональда Трампа з Білого дому пропала папка з секретними матеріалами про Росію. Вона містила строго секретну інформацію, пов'язану з втручанням Росії в американські вибори 2016 року, пише CNN з посиланням на джерела.

За даними телеканалу, співробітники американської розвідки побоюються, що в результаті цього витоку могли бути розкриті деякі найбільш охоронювані секрети США і їх союзників. У папці серед іншого були необроблені розвіддані про російських агентів із зазначенням джерел отримання цієї інформації.

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