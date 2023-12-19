Якщо такий закон підтримає парламент, президент його не підпише.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не підпише закон у випадку його ухвалення Верховною Радою, якщо там буде передбачена мобілізація жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час підсумкової прес-конференції. Водночас, за його словами, якщо в законі будуть правильні аргументи стосовно мобілізації чоловіків, молодших 27 років, то він цю ініціативу підтримає.

"Жінок - ні, не підпишу. Стосовно 25 років, якщо всі аргументи будуть викладені (на сьогодні я бачу, з чим це потрібно), то з цим погоджусь", - сказав глава держави.

Інші заяви про мобілізацію

Як повідомляв УНІАН, Зеленський наголосив, що якщо йдеться про додаткові мобілізаційні сили, потрібно знайти "демобілізаційні процеси".

"Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони (військові – УНІАН) звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їхній погляд був на Ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра", - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, чи представили йому вже комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні.

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