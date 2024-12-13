На зустрічі Зеленський планує обговорити підтримку України у війні з Росією.

Президент України Володимир Зеленський у середу в Брюсселі зустрінеться з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС. Як пише Reuters із посиланням на власні джерела, на зустрічі Зеленський планує обговорити підтримку України у війні з Росією.

"Це буде не зустріч, на якій буде ухвалено конкретні рішення, а скоріше політична дискусія про плани на найближчі тижні та місяці", - сказало джерело видання.

Зазначається, що зустріч, організована генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, пройде в день саміту ЄС-Західні Балкани в Брюсселі, і включатиме як спільне засідання, так і кілька двосторонніх зустрічей із Зеленським.

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Раніше Зеленський зустрівся у Франції з Трампом

Як писав Reuters, Зеленський 7 грудня в Парижі провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном і майбутнім президентом США Дональдом Трампом. Зазначалося, що три лідери розмовляли протягом 35 хвилин без радників, не обговорювали конкретних деталей укладення миру, але Трамп повторив, що хоче негайного припинення вогню і переговорів, щоб швидко закінчити війну.

Крім того, за даними WSJ, Трамп сказав Зеленському та Макрону, що він не підтримує членство України в НАТО, однак запропонував розмістити європейські війська в Україні для контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

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