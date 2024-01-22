Прем'єр Польщі вірить, що питання транспортної блокади українських вантажівок з польської сторони кордону та експорту українського зерна можна вирішити на двосторонньому рівні без залучення міжнародних інституцій.

Президент України Володимир Зеленський висловлює переконання, що Україна та Польща можуть здобути великі перемоги у питаннях логістики та агропромислового комплексу попри наявні складнощі. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський розповів під час спільної з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском зустрічі із студентами українських вищих навчальних закладів.

"Я вважаю, що там, де складнощі, при нормальних стосунках і нормальних відносинах з повагою один до одного, можна здобути спільні перемоги. Тому, там де є складнощі - логістика, агропромисловий комплекс - можуть бути спільні великі перемоги наших обох держав, бо ми дуже багаті на це", - сказав Зеленський.

Глава держави відзначив, що сільське господарство може стати спільною перемогою України та Польщі, особливо, коли в Україні дуже швидко розвивається агропромисловий комплекс.

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"На жаль, є такий виклик як Росія. На жаль, є такий ризик як Білорусь. Знову - це складнощі, які можуть бути спільними перемогами для нас з Польщею. Це говорить про те, що ми можемо розвиватися у кібербезпеці, у цілому у безпеці, а також у спільному виробництві в оборонній промисловості. Коли ми говоримо про зброю - не треба абсолютно цього боятися. Навпаки, треба мати технології, щоб бути потужнішими і мати змогу захистити себе", - підкреслив глава держави.

Він сказав, що ворог боїться технологій, які можуть використати проти нього.

Своєю чергою, як сказав Туск, сьогодні треба вирішити кілька спірних проблем, бо усе не є ідеальним. За його словами, сьогодні з Зеленським обговорювалися спільні інвестиції для військово-промислового комплексу з метою зміцнення безпеки.

"Я не бачу жодних меж. Якщо ви мене спитаєте, яка галузь є найбільш перспективною, я відповім вам, що це з кожним місяцем, з кожним кварталом може змінюватися", - сказав Туск.

На його переконання, немає спільного сектору і галузі, де б Україна і Польща не могли знайти спільний інтерес. Також він вірить у майбутнє польсько-українського наукового співробітництва.

При цьому, Зеленський, окремо під час спільної пресконференції з Туском повідомив, що на рівні урядів України та Польщі можна вирішити усі критичні нині питання, і робота над цим вже почнеться найближчим часом.

Як сказав Туск, український президент сьогодні підтвердив наявність якнайкращої волі заради спільного вирішення різних проблем, у тому числі стосовно транспортної блокади українських вантажівок з польської сторони кордону та стосовно українського зерна. "Ці дві справи знайдуть добре рішення у наших двосторонніх відносинах і розмовах. Ми, насамперед, будемо шукати практичних рішень у розмовах між нами. І можливо, для цього не будуть потрібні міжнародні інституції. Між друзями такі рішення можна знайти у двосторонньому порядку", - сказав Туск.

Також польський прем'єр сказав, що сьогодні обговорювалися рішення щодо історичного минулого України та Польщі. "Для нас дуже важливо, аби ця часом драматична історія не заважала спільним інтересам", - додав Туск.

Візит Туска до Києва

Як повідомляв УНІАН, Туск раптово завітав до Києва на тлі розбіжностей с Україною через експорт зерна.

Сьогодні Financial Times повідомило, що Польща досягла поступок від Євросоюзу - проти зерна України можуть запровадити специфічні гарантії захисту. Їх розглядатимуть наступного тижня, вказав комісар з питань торгівлі ЄК Валдіс Домбровскіс. Передбачається, що Брюссель контролюватиме приплив сільськогосподарської продукції з України, якщо її продукт негативно впливатиме на формування цін в Польщі та інших сусідніх країнах.

Крім того, 19 січня стало відомо, що Польща надасть Єврокомісії пропозиції щодо змін до угоди так званого "транспортного безвізу" з Україною, і запросила українську сторону до співпраці. Польські перевізники досягли згоди зі своїм урядом щодо деяких вимог та призупинили

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