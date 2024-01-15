Уряд Туска хоче повернути мита і квоти на український експорт до ЄС.

На тлі обіцянок про прихильність підтримці України новий уряд Польщі на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском має намір зберегти протекціоністську політику своїх попередників і виступатиме проти продовження угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС. Про це повідомляє Financial Times.

Очікується, що Європейська комісія запропонує країнам-членам ЄС продовжити до червня 2025 року дію угоди, згідно до якої Україну тимчасово звільнили від митних тарифів і квот на експорт до ЄС через російське вторгнення. Втім, рішення буде ухвалюватися за принципом більшості голосів, тож позиція Польщі не вплине на результат, зазначає FT.

"Інтереси польських фермерів, наша продовольча безпека та прибуткове виробництво є пріоритетними", — заявив днями заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак.

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Журналісти зауважили, що прагнення уряду Дональда Туска продовжити політику своїх попередників із правопопулістської партії "Право і справедливість" суперечить тій обіцянці, яку він давав усього місяць тому, вступаючи в повноваження.

"Це підкреслює складність для польського прем’єр-міністра знайти баланс між його проєвропейською програмою та інтересами фермерів і перевізників, які хочуть зберегти заборону на імпорт і блокують пункти пропуску країни з Україною з листопада, щоб змусити уряд підтримати свої вимоги", – йдеться у публікації.

Видання нагадує, що після вступу на посаду Туск не наважився віддати наказ польській поліції та прикордонникам про силове розблокування кордону.

У п'ятницю Туск заявив, що Польща продовжить надавати повну підтримку Україні у її війні проти Росії, але він також пообіцяв захищати ключові сектори польської економіки від нечесної конкуренції. При цьому він повторив тезу своїх попередників про те, що допомога ЄС сільському господарству України є стимулом для агро-олігархів, а не дрібних фермерів.

Українсько-польські відносини: останні новини

Як писав УНІАН, на початку січня уряд Польщі дійшов згоди з польськими фермерами, які блокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною. В обмін на пільги та дотації фермери погодилися припинити протест.

Однак досі продовжують блокувати кордон польські перевізники, яким також не подобається конкуренція з боку України. За даними ДПСУ, станом на ранок 15 січня на території Польщі у бік України очікують можливості проїзду приблизно 1200 вантажних транспортних засобів у напрямках до Рава-Руської, Краківця та Ягодина.

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