Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт щодо України в Лондоні. Його зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, знову міцно обійнявши його і злегка поговоривши між собою перед камерами, пише The Guardian.

Глава держави вже встиг зустрітися з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні для "напрацювання спільного плану дій по закінченню війни стійким і справедливим миром".

"Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України та посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками - країнами Європи та США", - заявив Зеленський у Telegram.

Відео дня

Крім того, серед учасників на саміті в Лондоні значаться Дональд Туск, Ульф Крістерссон, Петр Фіала, Йонас Гар Стор, Метте Фредеріксен,Джастін Трюдо, Дік Схуф, Александр Стубб і Педро Санчес (прем'єр-міністри Польщі, Швеції, Чехії, Норвегії, Данії, Канади, Нідерландів, Фінляндії та Іспанії); генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Ради ЄС Антоніо Коста, тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Вас також можуть зацікавити новини: