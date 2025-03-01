Головною його темою буде війна в Україні.

Сполучені Штати Америки та європейські держави мають терміново зібратися на саміт для обговорення війни в Україні та інших спільних викликів.

Як передає The Guardian, із такою заявою виступила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Вона наголосила, що кожен поділ Заходу робить всіх слабшими та сприяє тим, хто хотів би бачити занепад цієї цивілізації:

"Необхідно негайно провести саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами та їхніми союзниками, щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір боротися з великими викликами сьогодення, починаючи з України, яку ми разом захищали в останні роки".

Реакція світу на конфлікт між Зеленським і Трампом

Як відомо, після суперечки у Білому домі велика кількість європейських лідерів висловили солідарність з Україною. Серед них прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Іспанії Педро Санчес.

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У США реакція була змішаною. Деякі політики розкритикували дії Трампа, вказуючи на ризики для міжнародних відносин та підтримки України, але його оточення повністю підтримало його.

Президент Зеленський в інтерв'ю Fox News пояснив, що його зачепили висловлювання Трампа та його радників про Україну та війну, але висловив сподівання на відновлення конструктивних відносин між країнами.

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