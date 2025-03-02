На саміті Стармер і Зеленський зустрінуться з лідерами країн Європи, включно з очільниками Європейського Союзу і НАТО.

У неділю, 2 березня, у Великій Британії відбудеться саміт європейських лідерів, який дасть можливість просунутися до "справедливого і сталого миру в Україні".

"Прем'єр-міністр цими вихідними знову заявив про свою непохитну підтримку України і рішучість знайти шлях уперед, який покладе кінець незаконній війні Росії та гарантує Україні міцний мир, заснований на суверенітеті та безпеці", – ідеться в заяві британського уряду.

На саміті в Лондоні британський прем'єр Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський зустрінуться з лідерами країн Європи, включно з головами Європейського союзу і НАТО. На зустрічі очікують лідерів Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. На саміті будуть присутні, зокрема, міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО, президенти Європейської комісії та Європейської ради.

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"Прем'єр-міністр ясно дав зрозуміти, що без України не може бути переговорів про Україну, що він і підтвердив, тепло вітаючи президента Зеленського на Даунінг-стріт у суботу ввечері напередодні саміту", – ідеться в повідомленні.

Лідери на саміті зосередяться на таких питаннях:

Зміцнення позицій України нині – включно з постійною військовою підтримкою і посиленням економічного тиску на Росію.

Необхідність укладення міцної довгострокової угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантує, що Україна зможе стримувати і захищатися від майбутніх російських нападів.

Наступні кроки з планування надійних гарантій безпеки.

"У партнерстві з нашими союзниками ми маємо активізувати підготовку до європейського елементу гарантій безпеки, а також продовжити обговорення зі Сполученими Штатами. У нас є можливість об'єднатися, щоб забезпечити справедливий і міцний мир в Україні, який забезпечить її суверенітет і безпеку. Настав час об'єднатися, щоб гарантувати найкращий результат для України, захистити європейську безпеку і забезпечити наше колективне майбутнє", – заявив Кір Стармер.

Саміт щодо України в Британії

Кілька днів тому видання Bloomberg повідомило, що лідери Європи зустрінуться у Великій Британії для обговорення війни в Україні та оборони.

Пізніше стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме президента України Володимира Зеленського та інших європейських лідерів у Лондоні в неділю, 2 березня.

Зеленський мав вирушити туди після підписання угоди щодо корисних копалин у США. Однак зустріч у Білому домі обернулася сваркою, і український лідер залишив Вашингтон. У Британії, як і низці інших європейських держав, висловили підтримку Україні та Зеленському. Удень 1 березня президент України прибув до Лондона.

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