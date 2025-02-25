Після кількох зустрічей у Парижі, європейські лідери можуть зібратися у Великій Британії для обговорення низки нагальних питань.

Велика Британія веде переговори про скликання європейських лідерів для подальшого обговорення війни Росії проти України. Зустріч може відбутися вже в неділю, 2 березня 2025 року, ставши продовженням самітів, проведених у Парижі президентом Франції Еммануелем Макроном, пише Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

Однак вони попередили, що плани ще не остаточні і можуть змінитися, а також що як альтернатива зустріч може відбутися у віртуальному форматі. При цьому прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск натякнув, що зустріч у неділю справді планується.

"Я сподіваюся, що ця більш масштабна [оборонна] мобілізація Європи, держав-членів і Європи в цілому стане фактом. [Перед зустріччю на наступній Європейській раді] ми будемо в Лондоні в неділю разом із нашими британськими друзями та групою лідерів, щоб обговорити ці спільні плани з оборони", - заявив він, передає The Guardian.

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Європейські лідери продовжують активно намагатися переконати президента США Дональда Трампа не поспішати з укладенням угоди про припинення вогню з Росією, оскільки в Європі побоюються, що це посилить позиції Москви і послабить безпеку континенту.

В офіс прем'єр-міністра Великої Британії відмовилися коментувати можливі переговори. Потенційна зустріч, організована Великою Британією, дала б змогу лідерам обговорити підсумки їхніх перемовин із Трампом і його адміністрацією за останній тиждень і зберегти єдину позицію, ідеться в матеріалі.

Інші новини про ситуацію у світі

Раніше УНІАН повідомляв, що зустріч Трампа і Макрона розкрила різкі розбіжності щодо України. На переговорах вони показували дружні стосунки. Але Макрон ясно дав зрозуміти, що не згоден з Трампом з деяких ключових питань щодо України.

Крім того, у Білому домі відповіли, коли Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським. Трамп також хоче досягти підписання угоди між США та Україною щодо корисних копалин. Прессекретарка Білого дому наголосила, що Трамп очікує того, що Зеленський підпише угоду, адже це буде "правильний крок".

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