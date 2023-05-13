Президент України та прем’єрка Італії обговорили військову та безпекову допомогу, українську формулу миру та вступ України до Євросоюзу та НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час його візиту до Італії вдалося досягти важливих рішень щодо захисту українського неба.

Як передає кореспондент УНІАН, під час спільного брифінгу у Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні президент України розповів про основні теми їхніх перемовин.

Зокрема, за словами Зеленського, вони говорили про військову та безпекову допомогу Італії для України, про підтримку Італією української формули миру та вступу України до Євросоюзу та НАТО, а також про участь Італії у відбудові України.

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"Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба", - сказав він.

Глава держави також вчергове підкреслив, що Росію не цікавить мир у війні з Україною.

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Прем’єрка Італії відвідували Україну 21 лютого. Під час свого візиту вона побувала у зруйнованих російськими військовими населених пунктах Київщини. Крім того, у Києві Мелоні провела перемовини із президентом Зеленським та іншими українськими посадовцями.

26 квітня під час свого візиту до Італії прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував розширення співпраці України та Італії в галузі ВПК.

За словами Шмигаля, Україна та Італія обговорюють можливість спільного виробництва компонентів для систем протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex, яка може бути ефективною для захисту від дронів, якими Росія атакує Україну.

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