Кремль керує і силовим блоком країни, і її військами, каже президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь втратила свій суверенітет і перебуває в дипломатичній окупації.

"Ми впевнені, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією, містом, селом, або Кримом, або Донбасом. Він зацікавлений руйнуванням повністю України, приєднанням усіх цих земель незалежної України до Росії. І він такі речі робить або силою зброєю, або політично. Те, що він зробив у Білорусі, це без жертв і без крові - це поки що", - сказав він в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1.

Путін повністю керує і силовим блоком, і військами на території Білорусі. Доказом цього є напад російської армії та ракетній удари з території Білорусі на початку повномасштбного вторгнення. "Тобто це - дипломатична окупація незалежної країни і втрата суверенітету Білорусі", - додав президент.

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Роль Білорусі у війні проти України:

Нагадаємо, Мінськ з початку повномасштабного вторгнення надавав російським загарбницьким військам свій повітряний простір і територію. Крім того, диктатори оголосили про побудову спецсховища для російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Лукашенко то заявляв, що Україна готує напад на Білорусь, то раптово казав, що ніхто на країну нападати не буде. Незадовго до повномасштабного нападу він сказав, що можлива війна з Україною "триватиме максимум три-чотири дні".

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