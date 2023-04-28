Він назвав Гомельську і Брестську область прифронтовими.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Польща і Україна не збираються нападати на Білорусь.

Під час поїздки в Ветковський район він назвав Гомельську і Брестську область прифронтовими і закликав місцевих жителів не хвилюватися, повідомляють в його прес-службі. "Всяке може бути. Але я більше вас розумію, щоб ми не втягнулися в цю широкомасштабну бійню. Досвід її ми використовуємо, вивчаємо. Дивимося, щоб наша армія була міцнішою. Тому ви не хвилюйтеся. Я більше вас не хочу воювати", - сказав Лукашенко.

Він заявив, що його завжди дивують розмови про війну. "Ніхто на нас нападати не збирається. У тому числі українці. Та й західники, з якими я зустрічаюся, вони мені кажуть: "Олександре Григоровичу, пане президенте, до вас ні українці, ні поляки не збираються". Може, і не збираються. Але нам треба бути готовими до всього", - заявив він.

Відео дня

Що Лукашенко говорив про війну в Україні

Нагадаємо, що незадовго до початку повномасштабної війни Лукашенко заявляв, що війна з Україною "триватиме максимум три-чотири дні", тому що "там нікому буде проти нас воювати".

Вже в березні на переговорах з Путіним він сказав, що Україна напала б на Білорусь. "А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях - чотири позиції, я зараз покажу карту, привіз - вони б атакували наші війська, Білорусі та Росії, які були на навчаннях. Тому не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста. Добре, що почали", - сказав Лукашенко.

У червні він відзначився заявою про те, що українські захисники "знесуть голову будь-кому". "Військові України знесуть голову будь-кому, особливо нацики, як деякі їх називають, які хочуть мати "самостійну, вільну Україну"... Вони знесуть голови всім, хто сьогодні хоче розчленувати Україну", - сказав Лукашенко.

А восени він знову заявив, що має дані про підготовку удару по Білорусі з території України.

Цієї зими Лукашенко заговорив про "унікальний момент" для завершення війни, назвавши її "забезпеченням безпеки для Росії".

Вас також можуть зацікавити новини: