Паралельно Україна розвиває власні спроможності для завдання ударів по російським об'єктам на території РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що очікує на схвалення позитивного рішення від деяких країн щодо дозволу наносити удари західною зброєю по території Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав у Брюсселі на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Глава держави нагадав, що Росія веденням війни проти України не тільки "відрізає" українців від звичайного життя, а й від енерго- і водопостачання, бо завдає ракетні удари по критичній інфраструктурі.

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"Зупинити Росію з її ударами ніхто не зміг будь-якими дипломатичними сигналами тощо. ППО, яке давали нам наші партнери, зберегло життя багатьох людей. Ми вдячні", - сказав Зеленський.

Водночас, як відзначив президент, українські сили протиповітряної оборони були недостатньо забезпечені необхідними засобами для збереження енергетичної системи від російських ударів.

"Ми почали виробляти далекобійні дрони. Ми почали змушувати Росію думати про те, що, напевно, для України потрібен якийсь час, і Україна зможе відповідати так само по їх енергетичній системі. У нас немає відповідних ракет, на жаль, поки що немає, щоби відбивати відповідні удари Росії. Але далекобійні дрони показали свій результат. Те що збагачує російську армію і російську економіку, що збільшує їх виробничий військовий потенціал - це продаж енергоресурсів. І відповідно було обрана наша тактика щодо зупинення і зменшення їх заробітків завдяки їх енергоресурсам", - наголосив Зеленський.

Він висловив жаль, що шлях від того, що не треба "чіпати" російські об'єкти, до моменту, що можна використовувати західну зброю проти російських загарбників на території РФ - це достатньо довгий шлях.

"З нашого боку, ми максимум його прискорюємо і скорочуємо цей шлях. Я впевнений, що буде позитивний результат і від деяких з наших партнерів і від нашого виробництва", - сказав Зеленський.

При цьому, глава держави нагадав як російські війська б'ють по Харківщині і Харкову.

"Уявіть собі, що вони стоять вздовж кордону. Там, до речі, їх цивільних людей немає. Там стоять їх війська. І вони стріляють по вам далекобійною зброєю, різними снарядами, артилерійськими снарядами, коли у них потужності, на жаль, але це факт - кращі. Вони по вам стріляють, а ви не можете відповісти. Ви просто не спроможні відповісти, бо ми не маємо права використовувати зброю", - сказав Зеленський.

Президент додав, що російські удари призводять до загибелі людей.

"Зрозуміло, що під натиском цього вогню, військові такі самі живі люди - вони повинні відтягувати війська назад, і це правильне рішення, не вмирати просто під вогнем... Ти відступаєш назад, і потім вони заходять. Ти відступив на кілька кілометрів - вони зайшли на кілька кілометрів. Ця повзуча окупація - саме такий принцип вони постійно використовують", - сказав Зеленський.

За його словами, так само російські загарбники завдали удари по будівельному гіпермаркету у Харкові та вбили цивільних людей, а українські військові не мають чим відповісти.

"Навіть ти вже бачиш точки. Навіть від розвідок ти отримуєш мапи супутникових знімків. Ти бачиш, де вони стоять, але не можемо їм відповісти. Мені здається, це несправедливо. Але ми не можемо ризикувати, і це факт, підтримкою партнерів, і тому ми не використовуємо зброю партнерів по території РФ, і звертаємось - дайте нам можливість відбивати відповідні удари по їх військовим", - наголосив Зеленський.

Заборона на удари по терирії РФ

Як відомо, Україна не може завдавати удари по російській території новітньою зброєю, яку отримує від країн-партнерів. Водночас, Україна може її використовувати проти ворожих цілей на усій тій частині території України, яка наразі перебуває під російською окупацією, у тому числі в Криму.

Водночас, у зв'язку з новим наступом російські загарбників на півночі Харківської області і постійними російськими ударами по цивільним об'єктам у Харкові і області, дедалі більше звучить думок, що Україні треба дозволити завдавати ударів на території РФ по російським пусковим установкам, які руйнують мирне життя в Україні.

Міністри оборони Європейського Союзу у вівторок обговорюють, чи дозволити Україні завдавати ударів по цілях, що знаходяться глибше на території Росії, зброєю, надісланою країнами-членами НАТО.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг посилив свої зусилля, щоб закликати союзників зняти обмеження на ураження цілей у Росії.

"Коли ми постачаємо зброю в Україну, вона фактично вже не наша. Вона належить українцям, і вони мають право на самооборону, включаючи ураження законних військових цілей за межами України - на території Росії", - сказав Столтенберг на Парламентській асамблеї НАТО в Болгарії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти застосування західної зброї на території Росії. За його словами, він не бачить причин для розширення зони розгортання західної зброї в Україні і відкидає заклики до використання зброї, що поставляється, на території РФ.

Західні партнери мають дозволити Україні завдавати ударів по об'єктах на території Російської Федерації. Про це написав заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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