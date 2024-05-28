Більшість впливових політиків та посадовців підтримали цю ідею, зазначивши, що такі удари не суперечать міжнародному праву.

Міністри оборони Європейського Союзу у вівторок обговорюють, чи дозволити Україні завдавати ударів по цілях, що знаходяться глибше на території Росії, зброєю, надісланою країнами-членами НАТО.

НАТО і ЄС - реакції топ-посадовців

Як пише Bloomberg, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг посилив свої зусилля, щоб закликати союзників зняти обмеження на ураження цілей у Росії.

"Коли ми постачаємо зброю в Україну, вона фактично вже не наша. Вона належить українцям, і вони мають право на самооборону, включаючи ураження законних військових цілей за межами України - на території Росії", - сказав Столтенберг на Парламентській асамблеї НАТО в Болгарії. Відео дня

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що такий крок є прийнятним з точки зору міжнародного права, оскільки напади Москви на Україну відбуваються з території Росії.

"Ризик ескалації, я впевнений, буде, але ви повинні збалансувати ризик ескалації та потребу України захищатися", - додав він, сказавши, що поточна ситуація "повністю асиметрична".

Як реагують інші партнери

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Україна вже завдає ударів по цілях на території Росії своїми власними безпілотниками.

"Не може бути нормальним, що росіяни атакують з глибини українські території, а українці воюють однією рукою за спиною", - сказав він.

Досі США та Німеччина, зокрема, обережно ставилися до надсилання в Україну зброї, яка мала б радіус дії для ураження цілей усередині Росії через ризик ширшого конфлікту. Після кількох місяців благань України на початку цього року США відправили в Україну ракети великої дальності ATACMS для використання на окупованій території.

Союзники Києва посилюють зусилля, щоб надіслати в Україну більше засобів протиповітряної оборони, але удари по цілях всередині Росії, звідки відбуваються її атаки, можуть допомогти зменшити витрати на захист українських міст дорогими ракетами.

На шляху до посилення допомоги Україні, Бельгія пообіцяла поставити 30 винищувачів F-16 до 2028 року, причому перші прибудуть цього року, заявив міністр закордонних справ Хаджа Лахбіб.

Міністри оборони Латвії та Нідерландів також висловили підтримку ідеї дозволити Києву застосовувати західну зброю для ударів по РФ. Тим часом Німеччина все ще стримує постачання раке Taurus, побоюючись ескалації.

Головний речник канцлера Німеччини Олафа Шольца Штеффен Хебештрайт заявив журналістам у понеділок, що держава, яка зазнала нападу, зазвичай може захистити себе ударами по цілях також і за межами своїх кордонів, оскільки це відповідає міжнародному праву.

"І тоді це завжди питання пропорційності атаки, про яку йде мова" - додав Хебестрайт.

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала вважає за можливе використання зброї, яку Україна отримуж з-за кордону, для ударів по цілям, що знаходяться на території РФ.

"Якщо йдеться про заяви Єнса Столтенберга або когось іншого про те, що Україна могла б використати зброю, яку їй поставляють з-за кордону, я це вважаю цілком логічною. Україна - країна, яка обороняється. Як країна, яка зазнала нападу, вона абсолютно точн о має всі права, щоб використати всі можливості для своєї оборони", - сказав він.

Крім того, глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Брюсселі заявила, що Україна повинна завдавати ударів по РФ.

"Цілком очевидно, що вони (українці - УНІАН) повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", – підкреслила Оллонгрен.

Заборона на удари по терирії РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти застосування західної зброї на території Росії. За його словами, він не бачить причин для розширення зони розгортання західної зброї в Україні і відкидає заклики до використання зброї, що поставляється, на території РФ.

Західні партнери мають дозволити Україні завдавати ударів по об'єктах на території Російської Федерації. Про це написав заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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