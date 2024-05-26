Канцлер Німеччини виступає проти застосування західної зброї на території Росії.

Західні партнери мають дозволити Україні завдавати ударів по об'єктах на території Російської Федерації. Про це у Telegram написав заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Максим Жорін.

В цьому контексті він нагадав суботній удар по Харкову, внаслідок якого загинули щонайменше 16 людей.

"Я так розумію, х***рити КАБами по Епіцентру посеред вихідного дня, з сотнями відвідувачів - це ще не велика війна. А відповідати ударами по російській території, це вже "ескалація", - зазначив військовий. Відео дня

За його словами, війна в Україні вже давно "стала настільки великою, що більше особливо і нікуди".

"Хіба ядерка лишилась, але враховуючи масштаби обстрілів українських міст, тактична ядерна зброя не буде чимось катастрофічним", - вважає Жорін.

Він дорікнув західним партнерам України за те, що "все ще намагаються гратись в якісь рамки" з росіянами.

"В той час як РФ плювала на всі можливі правила, як і на сам Захід. Вони своїх союзників визначили, працюють з ними дуже ефективно. І думка Шольца чи когось іншого нікого там не цікавить. Головна проблема в тому, що доки ми не налагодимо власне військове виробництво, будемо повністю залежати від своїх союзників з комплексами неповноцінності", - резюмував Жорін.

Застосування західної зброї на території Росії - останні новини

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти застосування західної зброї на території Росії. За його словами, він не бачить причин для розширення зони розгортання західної зброї в Україні і відкидає заклики до використання зброї, що поставляється, на території РФ.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг розкритикував заборону бити західною зброєю по РФ. Він також дорікнув європейцям через зрив поставок вже обіцяних боєприпасів.

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