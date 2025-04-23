Територіальна цілісність України є умовою будь-якої мирної угоди, наголосили у канцелярії президента Франції.

Європа підтримає мир лише за умови територіальної цілісності України. Відповідну заяву канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона опублікувало AFP.

У ній ідеться, що "територіальна цілісність України та її європейські прагнення є дуже важливими вимогами для європейців".

"Будь-яка мирна угода щодо припинення розв’язаної Росією війни має включати повагу до територіальної цілісності України", - додали у Макрона.

Відео дня

Ця заява стала реакцією французького президента на пропозицію віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що Україна та Росія мають "відмовитися від частини територій, якими зараз володіють".

Мирна угода США щодо України: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, США підготували план завершення війни в Україні, який мали представити на переговорах у Лондоні 23 квітня. Він передбачав визнання Сполученими Штатами Криму російським, а також неофіційне визнання російського контролю над українськими територіями, окупованими під час повномасштабної війни.

Однак переговори зірвалися. Як дізналося агенство Reuters, це сталося після того, як стало відомо, що Україна підготувала для партнерів документ, у якому йшлося, що не буде жодних обговорень територіальних питань до "повного та безумовного припинення вогню".

Після відмови держсекретаря США Марко Рубіо летіти на переговори у Лондон аналогічні рішення прийняли міністри закордонних справ Франції та Німеччини. Натомість заявили про заплановані двосторонні переговори між головними дипломатами України та Великої Британії.

Вас також можуть зацікавити новини: