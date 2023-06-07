Уряд звернувся до керівництва ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій з закликом підтримати операцію з порятунку українців.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав міжнародні гуманітарні організації взяти на себе евакуацію людей з затоплених окупованих територій Херсонщини.

Про це йдеться у Telegram українського очільника уряду. Шмигаль повідомив, що звернувся до керівництва ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій щодо підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС.

Прем’єр наголосив, що внаслідок цього жахливого теракту затоплені десятки населених пунктів. Українська влада організувала евакуацію із контрольованої території Херсонщини.

"Однак на лівому березі, у тимчасовій окупації, люди кинуті росіянами напризволяще. Сотні будинків буквально зникли під водою. Люди вимушені власними силами покидати домівки, а хто не здатний — опинився у пастці стихії. Міжнародні гуманітарні організації мають негайно втрутитися. Ми закликаємо взяти на себе евакуацію людей з окупованих росіянами територій Херсонщини", - написав прем’єр-міністр, наголосивши, що люди, яких окупанти прирекли на смерть, мають бути врятовані.

Зеленський заявив про неможливість евакуювати людей на лівому березі

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що через дії окупантів евакуація людей с лівого берега Дніпра в Херсонській області повністю провалена.

Гарант держави заявив, що Україна має намір звернутися за міжнародною допомогою.

Вже ввечері 7 червня Генштаб ЗСУ повідомив про черговий звірячий злочин військ РФ проти українців. Ворожі солдати у стані алкогольного сп'яніння заблокували людям шляхи евакуації з селища Козачі Лагері, яке знаходиться в зоні підтоплення в Херсонській області. Також в місті Гола Пристань окупанти виганяють людей з двоповерхових будинків, щоб спробувати пересидіти підвищення рівня води.

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