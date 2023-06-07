Україна буде звертатися до міжнародних організацій з цього приводу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Відтак, Україна буде звертатися до міжнародних організацій з цього приводу.

Про це Зеленський повідомив за результатами сьогоднішньої селекторної наради, на якій зокрема доповідав новопризначений керівник штабу з подолання наслідків - міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зокрема, йшлося про евакуацію людей, термінове забезпечення питною водою та довготривалі рішення для населених пунктів, які живилися з водосховища, а також про оцінку збитків та екологічної шкоди.

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"Евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Будемо звертатися до міжнародних організацій", - зазначив президент.

Також на селекторі обговорили зведення з фронту, дані розвідки, забезпечення українських військових технікою та боєприпасами.

Учасники наради приділили увагу й проміжним підсумкам інспекції бомбосховищ.

"На жаль, невтішні", - додав Зеленський.

Підрив Каховської ГЕС - Росія кинула людей у пастці

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 червня російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого затопило десятки навколишніх населених пунктів, більшість з яких перебуває під контролем російських окупантів.

В Офісі президента раніше повідомляли, що загарбники покинули людей напризволяще та не проводять евакуацію населення із підтоплених населених пунктів. Люди вимушені сидіти на верхніх поверхах або на дахах своїх будинків без води та їжі.

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