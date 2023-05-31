Вони планують обговориити з Ердоганом війну та зерновий коридор.

Президент України Володимир Зеленський та лідер країни-агресорки Володимир Путін планують приїхати до Туреччини.

Кореспондентка Hürriyet Ханде Фірат заявила, що політики прибудуть до країни після інавгурації турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, яка відбудетьсь у суботу, 3 травня,

Зазначається, що спочатку з окремим візитом до країни прибуде Путін. Вже після нього приїде Зеленський.

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"Багато глав іноземних держав надали інформацію для участі в церемонії, яка відбудеться в суботу. Путін здійснить окремий спеціальний візит до Туреччини. Після Путіна президент України Зеленський приїде до Туреччини. Хід війни і зерновий коридор буде обговорюватися під час цього чергового візиту Путіна і Зеленського", - сказала журналістка.

Візити Зеленського за кордон

Як раніше повідомляв УНІАН, українських президент тільки 22 травня потягом повернувся до країни після серії візитів за кордон.

Зокрема, він взяв участь у самміт G-7 у Японії 19-21 травня, а також здійснив низку візитів до країн-партнерів та союзників України.

Після початку повномасштабної війни візити Зеленського наперед не анонсуються, а відбуваються раптово.

Довідка УНІАН. 28 травня Ердоган знову став президентом Туреччини - він виграв вибори у другому турі.

14 травня в Туреччині пройшли вибори, мешканці країни одночасно вибирали нового президента і членів парламенту. До другого туру президентських перегонів вийшли Ердоган, який займає цю посаду вже два десятиліття, ключовий опонент Кемаль Киличдароглу.

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