Як повідомив представник адміністрації Байдена, президент США Байден на зустрічі підтвердить тверду та рішучу підтримку Сполученими Штатами України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом під час саміту G7 у Хіросімі в неділю, повідомляє CNN.

Офіційний Телеграм-канал Зеленського також розмістив фото зустрічі двох президентів.

"Ми очікуємо, що президент матиме двосторонню зустріч із президентом Зеленським", — сказав журналістам високопоставлений чиновник адміністрації, додавши, що зустріч відбудеться "після 14:00" за місцевим часом (08:00 за київським часом).

Відео дня

За словами чиновника, Байден "продовжуватиме підтверджувати тверду та рішучу підтримку Сполученими Штатами України".

Відповідаючи на запитання про те, чи може Китай зіграти певну роль у припиненні війни Росією, чиновник сказав, що США сподіваються, що президент Китаю Сі Цзіньпін розглядає саміт цього тижня як сигнал "рішучості".

"Ми сподіваємося, що президент Сі та (Китайська Народна Республіка) витягнуть з того, що вони бачать тут... це те, що існує дуже багато рішучості продовжувати підтримувати Україну, як G7 продовжує говорити, до тих пір, поки це потрібно, і що Китай може зіграти значущу роль у допомозі припинити цю війну", – сказав чиновник.

Саміт G7

Зараз у Хіросімі, Японія, відбувається саміт Великої сімки. На цій зустрічі також присутній президент України володимир Зеленський.

Зокрема, розповідаючи про підсумки першого дня саміту, президент України наголосив, що українська делегація повернеться додому із іще більшими можливостями для армії.

Зеленський вже провів зустрічі з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, президентом Євроради Шарлем Мішелем та іншими.

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