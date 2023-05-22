Україна зараз готується до саміту НАТО та інших заходів.

Президент Володимир Зеленський зробив сьогоднішнє традиційне звернення до українців, перебуваючи у потягу на шляху, очевидно, у Київ. Він анонсував більше зброї для Збройних сил України.

Відеозвернення оприлюднено у Telegram Зеленського. За його словами, зараз триває підготовка заходів на найближчі тижні та до саміту НАТО.

"Очікуємо нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою – візити до нас, в нашу державу. Буде ще зброя для наших воїнів. Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було таким, яким спрацює", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Він нагадав, що зокрема сьогодні прийнята важлива декларація від Парламентської асамблеї НАТО.

"Речі названі своїми іменами: чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології. Це правильна основа і для наших міжнародних організацій", - наголосив глава держави.

Також, за інформацією Зеленського, Україна готується до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах – тих, які найбільше підтримують. Також плануються нові звернення "заради розуміння світом України, заради зміцнення наших зв’язків із нашими партнерами".

"Така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України, до нашого захисту – будемо все це продовжувати. Щоразу більше результатів для України – ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування – все це обов’язково", - підкреслив Зеленський.

Зеленський провів низку зустрічей з партнерами

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні Зеленський здійснив низку візитів до країн-партнерів та союзників України, після чого взяв участь у самміт G-7 у Японії 19-21 травня.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів "Великої сімки" (G7) визначитись щодо гарантій безпеки для України до саміту НАТО, що запланований у липні цього року.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від саміту лідерів НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, фіксації рішень про наближення до членства в Альянсі, а не повторення заяв про відкриті двері.

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