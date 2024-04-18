За інформацією СБУ, замах мав відбуватися у Польщі.

Служба безпеки України разом з Офісом генерального прокурора та польскими правоохоронцями викрили російського агента, який пропонував спецслужбам РФ замах на президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що громадянин Польщі співпрацював з російським ГРУ. Він збирав дані про безпеку в аеропорту Жешув-Ясьонка та передавав їх спецслужбам РФ.

"Це мало допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі. Співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе вчинення замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Це відбувалося у межах надання міжнародно-правової допомоги", – заявили в прес-службі СБУ.

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Там також додали, що агента вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі. Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 §3 Кримінального кодексу Польщі. 18 квітня 2024 року Окружний суд Варшави застосував щодо затриманого запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Служба безпеки України: важливі новини

Напередодні СБУ запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. За координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця FPV-дроном.

Крім того, СБУ зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії у тимчасово захопленому Криму.

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