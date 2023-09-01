Росіяни кілька разів планували операції з вбивства президента України Володимира Зеленського. Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
"Кілька разів всерйоз вони готували певні операції. Дуже всерйоз. Ретельно планували, підготовчі заходи проводили", - сказав Буданов.
Але оскільки ворожі плани не були реалізовані, це свідчить про досить ефективну роботу українських спецслужб, додав голова розвідки.
Замахи на Зеленського - що відомо
Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2022 року в Міноборони заявили, що бойовики російської ПВК "Вагнера" планували замах на президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
У червні того ж року секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що від початку вторгнення Росії в Україну у лютому було здійснено п'ять спроб вбити президента Володимира Зеленського. Усі - наприкінці лютого та на початку березня.
У квітні 2023 року Данілов заявив, що російська влада не відмовилась від "завдання" ліквідувати президента Володимира Зеленського, як фізично, так і політично.