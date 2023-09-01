Оскільки ворожі плани не були реалізовані, це свідчить про досить ефективну роботу українських спецслужб, додав голова розвідки.

Росіяни кілька разів планували операції з вбивства президента України Володимира Зеленського. Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Кілька разів всерйоз вони готували певні операції. Дуже всерйоз. Ретельно планували, підготовчі заходи проводили", - сказав Буданов.

Але оскільки ворожі плани не були реалізовані, це свідчить про досить ефективну роботу українських спецслужб, додав голова розвідки.

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Замахи на Зеленського - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2022 року в Міноборони заявили, що бойовики російської ПВК "Вагнера" планували замах на президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

У червні того ж року секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що від початку вторгнення Росії в Україну у лютому було здійснено п'ять спроб вбити президента Володимира Зеленського. Усі - наприкінці лютого та на початку березня.

У квітні 2023 року Данілов заявив, що російська влада не відмовилась від "завдання" ліквідувати президента Володимира Зеленського, як фізично, так і політично.

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