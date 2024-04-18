Він займався укладанням договору із структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії у тимчасово захопленому Криму.

За матеріалами справи,чоловік відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму, повідомляють у прес-центрі СБУ.

В спецслужбі поінформували, що таким чином усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона рублів. Призначення платежів - надання "послуг воєнізованої охорони" об’єктів народного депутата на території півострова.

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Що відомо про справу Шуфрича

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого нардеп отримав підозру за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Під час обшуків в офісах афілійованих із ним комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві знайшли документацію, печатки та інші речові докази. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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