Президент України просив дізнатися, що можуть зробити ці країни в контексті війни проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський просив колишнього прем'єр-міністра Італії Массімо Д'Алеме вирушити до Бразилії та Китаю, щоб дізнатися, чи можуть вони щось зробити в контексті повномасштабної війни, пише La Repubblica.

"Я поїхав, але Лула [Лула да Сілва, президент Бразилії] практично виставив мене за двері, заявивши, що Україна - це проблема американців, і нехай вони самі з нею розбираються. Він додав, що мені варто було б більше цікавитися Палестиною. А ось китайці мали план", - розповів Д'Алеме.

Політик розповів, що при цьому розмовляв не з якимось "другорядним чиновником", а з головою зовнішньополітичного відділу Комуністичної партії Китаю. Він запропонував ідею міжнародних миротворчих сил, за аналогією з Косово.

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ЗМІ пише, що, на думку Д'Алеме, не можна "криміналізувати" Китай за війну в Україні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Китай і Бразилія зробили заяву про закінчення війни в Україні. "Обидві сторони повністю підтримали роботу групи "Друзі миру" і продовжуватимуть відігравати конструктивну роль у просуванні політичного вирішення української кризи", - йдеться в заяві китайського МЗС.

Крім того, "Мирний план" Китаю і Бразилії для України цілком прийнятний. "Там 6 пунктів. У принципі, я думаю, нам треба "грати" з цим планом. Уже зараз можна почати діалог із Пекіном щодо цього плану", - сказав аналітик і журналіст Сергій Гармаш.

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