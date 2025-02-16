Дипломати двох країн зустрілися на Мюнхенській конференції з безпеки, де домінувала тема України.

Китай і Бразилія виступають за політичне вирішення російсько-української війни. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ КНР.

Зазначається, що в межах безпекової конференції в Мюнхені двосторонню зустріч провели міністр закордонних справ Китаю Ван І та головний спеціальний радник президента Бразилії Селсо Аморім.

"Обидві сторони повністю підтримали роботу групи "Друзі миру" та продовжуватимуть відігравати конструктивну роль у просуванні політичного вирішення української кризи", – йдеться у заяві китайського МЗС.

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Також заявляється, що Китай і Бразилія на тлі "змін і потрясінь" у світі зберегли стратегічну спрямованість і працювали разом, "щоб зробити позитивний внесок у просування глобального миру, стабільності та розвитку". В МЗС Китаю наголосили, що Пекін готовий співпрацювати з бразильцями в різних сферах, зокрема "підтримувати ключову роль ООН і захищати законні права та інтереси країн Глобального Півдня".

Переговори щодо миру в Україні і Китай

Як писав УНІАН, Китай офіційно привітав початок переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна щодо закінчення війни в Україні. В Пекіні заявили, що діалог є єдиним "життєздатним" способом вирішення кризи.

При цьому китайський міністр закордонних справ Ван І переконаний, що Європа має відігравати важливу роль у врегулюванні конфлікту, оскільки війна відбувається на європейській землі. Він також заперечив можливість запровадження санкцій проти Росії.

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