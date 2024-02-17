Президент наголосив, що світ повинен знати, що означає справжня війна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати на фронт з колишнім президентом США Дональдом Трампом, якщо той відвідає Україну.

Про це Зеленський сказав на Мюнхенській безпековій конференції, спілкуючись із журналістами.

"Я його запрошував (до України - УНІАН) публічно. Але це залежить від його бажання", - заявив Зеленський.

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Український лідер додав, що готовий до діалогу з усіма кандидатами на пост президента США, з представниками обох американських партій, оскільки ті повинні знати, що насправді відбувається в російсько-українській війні.

"Якщо пан Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Якщо в нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати людям, що ж значить ця справжня війна. Не те, що в Instagram пишуть про це, а справжня війна", - додав президент.

Трамп обіцяє швидко закінчити війну в Україні

Як писав УНІАН, за останні два роки Дональд Трамп неодноразово обіцяв покінчити з війною в Україні. При цьому він запевняв, що зможе зробити це протягом 24 годин після повернення у Білий дім.

Зазвичай Трамп уникає розкривати подробиці того, як саме він планує примирити Україну з державою-агресором. Однак влітку минулого року екс-президент США зробив необережну заяву, з якої прямо випливає йоого намір віддати Путіну всю окуповану територію України, якщо не більше.

"Я думаю, що вони (українці) матимуть право залишити собі більшу частину того, що вони відвоювали (під час контрнаступу ЗСУ навесні та восени 2022 року - УНІАН), і я думаю, що Росія теж погодиться на це", – сказав він у червні 2023 року.

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