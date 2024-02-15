Він заявляє, що Байден нібито хоче "віддати Україну" диктатору.

Дональд Трамп назвав компліментом слова російського диктатора Путіна про те, що для РФ на посаді президента США більш кращий Джо Байден.

"Президент Росії Путін щойно зробив мені великий комплімент. Він щойно сказав, що волів би мати Джо Байдена в якості президента, а не Трампа", - заявив Трамп на передвиборчому мітингу в Північному Чарльстоні, пише ABC News.

За його словами, диктатор віддасть перевагу перемозі Байдена, оскільки Трамп під час президентства завдав шкоди інтересам РФ, особливо щодо будівництва "Північного потоку-2". "Я зупинив "Північний потік-2", і [Байден] схвалив його відразу після мого відходу, так що Путін насправді не мій фанат. Він хоче Байдена, тому що йому буде надано все, що він хоче, включаючи Україну", - додав він.

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Як пише The New York Times, у своїй промові Трамп також заявив, що Байден "збирається віддати" Україну Путіну.

Скандальні слова Трампа про напад РФ на НАТО:

Нагадаємо, що нещодавно колишній американський президент заявив, що заохочував би російську агресію в бік країн Північноатлантичного Альянсу, які роблять недостатні внески на оборону.

Білий дім засудив його, назвавши його слова "жахливими і безпідставними", а в НАТО вказали, що такі припущення підривають всю безпеку Альянсу.

Президент США Джо Байден зазначив, що ще жоден американський лідер не схилявся перед російським диктатором.

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